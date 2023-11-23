Gaziosmanpaşa'da cep telefonu dükkanına silahlı saldırı

GAZİOSMANPAŞA'da cep telefonu dükkanına silahla yedi el ateş saldırgan kaçtı. İş yeri sahibi ölümden kıl payı kurtulurken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi. Caddedeki cep telefonu dükkanının önüne gelen saldırgan, yanındaki silahı çıkararak yedi el ateş ettikten sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırı sırasında içeride bulunan iş yeri sahibi ölümden kıl payı kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi sevk edildi. İş yerinde yaklaşık 200 bin liralık hasar olduğu öğrenilirken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, güvenlik kameralarına yakalanmak istemeyen saldırganın giydiği montun kapüşonuyla yüzünü gizlemeye çalışarak iş yerinin önüne geldiği görülüyor. Saldırganın üzerinden çıkardığı silahı defalarca ateşlediği ve olay yerinden kaçtığı görülüyor.