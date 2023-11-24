Gazinodaki silahlı çatışmanın ardından 8 tutuklama

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 20 Kasım günü bir gazinoda 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın ardından titiz bir çalışma yürüten emniyet güçleri 14 adreste eş zamanlı operasyon yaparak 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Alaşehir ilçesindeki bir gazinoda 20 Kasım günü saat: 02.00 sıralarında Erkan Ildız'ın öldürüldüğü, 3 şahsın da yaralandığı "Kasten Öldürme-Yaralama" suçu ile ilgili yapılan çalışmalarda: 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçu kapsamında; "Kasten Öldürme, Silahlı Tehdit ve Mala Zarar Verme" suçlarını örgütlü şekilde gerçekleştirdiği tespit edilen şahısların, yakalanması ve suç unsurlarının tespiti amacıyla, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Alaşehir ilçesinde titizlikle yürütülen soruşturma neticesinde, 14 adreste eş zamanlı olarak "Ayışığı Operasyonu" gerçekleştirildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 silahın da ele geçirildiği operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, tamamlanan tahkikatın ardından 23 Kasım'da adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen A.T., B.T., S.T., S.T., B.T., B.T., E.D., F.I. isimli toplam 8 şahıs tutuklandı.