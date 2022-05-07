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Son dakika haber! Gazinoda bıçaklı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberlerine göre Gazinoda bıçaklı kavga: 1 yaralı Zonguldak'ta gazinoda bir grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

ZONGULDAK (İHA) - Gazinoda bıçaklı Kavga : 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta gazinoda bir grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde meydana geldi. İlçede sahilyolu üzerinde bir gazinoda bir grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine bir kişi bıçaklanarak hafif şekilde yaralandı. Yaşanan olayın ardından bölgeye 112 sağlık ve polis ekipler geldi. Hafif şekilde yaralanan şahıs hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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