Gaziantepliler tatbikat sırasında kebap yemeye devam etti

Türkiye genelinde ilk kez "çök-kapan-tutun" sloganıyla yapılan deprem tatbikatı sırasında Gaziantepliler kebap yemeye devam etti.

Türkiye genelinde ilk kez "çök-kapan-tutun" sloganıyla yapılan deprem tatbikatı sırasında Gaziantepliler kebap yemeye devam etti.

12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü nedeniyle Türkiye genelinde ilk kez "çök-kapan-tutun" sloganıyla deprem tatbikatı yapıldı. Saatler 18.57'yi gösterdiğinde Türkiye genelinde tatbikat başlarken, cami hoparlörlerinden de tatbikat anonsları yapıldı. Yapılan anonslara rağmen Gaziantepliler 'Kalealtı'nda kebap yemeye devam etti.

Tatbikat anonsları, cami hoparlörlerinden 3 kez tekrar edilmesine rağmen kebap dumanlarının tütmesi ve vatandaşların tatbikata yönelik bir reaksiyon almaması ise dikkat çekti. - GAZİANTEP