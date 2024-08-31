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Gaziantep ve Mersin'de 7.5 Milyon TL Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

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Gaziantep ve Mersin'de polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda 7 milyon 500 bin TL dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. Operasyonda birçok delil ve malzeme ele geçirildi.

Gaziantep ve Mersin'de polis ekipleri tarafından eş zamanlı yapılan operasyonda 7 milyon 500 bin TL dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep ve Mersin'de polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 366 bin 750 TL, 2 bin 550 dolar 22 adet banka kartı, 24 adet cep telefonu, 1 adet laptop, 1 adet bilgisayar kasası ele geçirildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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