Gaziantep'teki trafik kazaları kamerada
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Gaziantep'teki trafik kazaları kamerada Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde meydana gelen kazaların Kent güvenlik Yönetim Sistemi kamera görüntülerini paylaştı.
Gaziantep'teki trafik kazaları kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde meydana gelen kazaların Kent güvenlik Yönetim Sistemi kamera görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Gaziantep'te meydana gelen 7 ayrı kaza yer alırken,
İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep'in farklı noktalarında meydana gelen trafik kazalarına ait Kent güvenlik Yönetim Sistemi kamera kayıtlarını yayınladı. Kaza görüntülerinin yer aldığı kayıtlarda Gaziantep'te meydana gelen 7 kazanın 6'sında otomobiller çarpışırken bir kazada ise otomobil yayaya çarpıyor.
Gaziantep'teki Kent güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıyan görüntülerde sürücülerin dikkatsizliği gözden kaçmazken, kazalar genelde kavşaklarda meydana geldi. Bir kazada ise öndeki otomobilin durmasıyla 3 araç birbirine giriyor.