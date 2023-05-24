Gaziantep'teki terör operasyonlarında 6 günde 13 kişi gözaltına alındı

GAZİANTEP Gaziantep'te terör örgütlerine yönelik son 6 gün içerisinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube ekiplerince 17-23 Mayıs 2023 tarihleri arasında FETÖ/PDY, DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonlarında, gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı. PKK/KCK terör operasyonlarında ise yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1'i hakkında adli kontrol şartı uygulanırken, 1 kişi de serbest bırakıldı. DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan yakalanan 3 şüpheli hakkında ise hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.