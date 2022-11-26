Gaziantep'teki PKK operasyonu: 4 tutuklu
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Gaziantep'teki PKK operasyonu: 4 tutuklu Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensuplarına yapılan ve 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Gaziantep'teki PKK operasyonu: 4 tutuklu
GAZİANTEP - Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensuplarına yapılan ve 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyelerine yönelik, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltın alınan 9 kişi, yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.
Gözaltındaki 9 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, 5 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.