Gaziantep'teki PKK operasyonu: 4 tutuklu 3. Sayfa Haberleri Gaziantep'teki PKK operasyonu: 4 tutuklu Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensuplarına yapılan ve 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Gaziantep'teki PKK operasyonu: 4 tutuklu GAZİANTEP - Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensuplarına yapılan ve 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Gaziantep'te Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyelerine yönelik, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltın alınan 9 kişi, yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. Gözaltındaki 9 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, 5 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep PKK 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Gaziantep'teki PKK operasyonu: 4 tutuklu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.