Gaziantep'deki kanlı düğün saldırısında 2 zanlı yakalandı Gaziantep'te gelinin eski eşi ve yakınları tarafından sokak düğününe yapılan, 1 kişinin ölümü, 4 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin 2 zanlı yakalandı.

Gaziantep'deki kanlı düğün saldırısında 2 zanlı yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te gelinin eski eşi ve yakınları tarafından sokak düğününe yapılan, 1 kişinin ölümü, 4 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin 2 zanlı yakalandı. Olay sonrası kaçan ve gelinin eski eşi olduğu öğrenilen diğer zanlıyı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Şehitkamil ilçesi Aydıntepe Mahallesi'ndeki sokak düğününde meydana geldi. İddiaya göre, gelinin eski eşi Emirhan Urgunludaş ile ile diğer yakınları, Melisa Baş ile Bektaş Kara'nın sokak düğününü bastı. Emirhan Urgunludaş ile diğer saldırganlar, husumetli oldukları gelinin babası İbrahim Baş ile düğündekilere pompalı tüfekle silahlı saldırı düzenledi.

Damadın ağabeyi öldü, gelin babası ağır yaralandı

Düğün alanına rastgele açılan ateş sonucu damadın ağabeyi Murat Kara ve gelinin babası İbrahim Baş ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan üç çocuk babası Murat Kara yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan gelin babası İbrahim Baş'ın durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

Valilik 2 zanlının yakalandığını açıkladı.

Yaşanan olayın ardından çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan 3 zanlıdan 2'sini yakaladı. Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "23.08.2021 tarihi saat 22.30 sıralarında Şehitkamil ilçemizde bir mahallede düğün merasimi esnasında M.K'nin ateşli silahla öldürülmesi, İ.B, Z.B, H.B ve E.B isimli şahısların yaralanması olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmada olayın aileler arası husumetten kaynaklandığı anlaşılmıştır. Şüpheli S.U. ve D.U. olayın hemen ardından emniyet ekiplerimiz tarafından yakalanmış, şüpheli E.U.'nun yakalanması için çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Olayda yaralanan şahısların tedavileri devam etmekte olup, Valiliğimiz ve emniyet güçlerimiz gelişmeleri yakından takip etmektedir" ifadelerini kullandı.