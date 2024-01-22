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Gaziantep'teki Furkan Apartmanı davası ertelendi

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı ile ilgili üçüncü duruşma görüldü. Duruşmada tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, bilirkişi raporu yetersizliğinden duruşma 8 Mart tarihine ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı ile ilgili üçüncü duruşma görüldü. Duruşmada tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, bilirkişi raporu yetersizliğinden duruşma 8 Mart tarihine ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep'in Nizip ilçesi Mustafa Kökmen Bulvarı'nda bulunan Furkan Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan binada enkaz altında kalan 51 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Olay sonrası Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Furkan Apartmanı ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Tutuklu 4 sanık ile tutuksuz 2 sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Tamamlanan soruşturmanın ardından tutuklu sanıklar Yılmaz Şahin Y., Faik Ö., Nejdet A. ve Eyüp Ö. ile tutuksuz sanıklar Abdullah Devrim S. ve Hasan Hüseyin S. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame Nizip Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tutuklu sanıklar SEGBİS üzerinden davaya katıldı

İddianamenin kabul edilmesinin ardından üçüncü duruşma Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Nizip Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmaya tutuklu sanıklar Nejdet A., Yılmaz Şahin Y., Faik Y. ve kardeşi Eyüp Ö., SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşmada sanık avukatları ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve müşteki avukatları hazır bulundu.

İlk duruşma 8 saat sürdü, yeni bir bilirkişi raporu istenmişti

İlk duruşma tanıkların, sanıkların ve avukatların dinlemesi sonucu yaklaşık 8 saat sürmüştü. Duruşmada sanıkların hiçbiri üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Duruşma sonucunda mahkeme heyeti bilirkişi raporunu yetersiz buldu. Öte yandan, dinlenilmeyen tanıkların dinlenmesine ve firari olan tutuksuz sanıklar Abdullah Devrim S. ve Hasan Hüseyin S. hakkında yakalama emri için ilgili kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesine karar verilmişti.

Mahkeme heyeti yeni bilirkişi raporu istedi, davayı erteledi

Duruşmada söz alan sanıklar savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduklarını öne sürdü. Daha sonrasında taraf avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, bilirkişi raporu yetersizliği nedeniyle bilirkişi raporunu talep ederek, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 8 Mart 2024 tarihine erteledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Gaziantep Mahkeme Deprem Ölüm Yaralanma Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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