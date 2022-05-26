Gaziantep'teki fabrika yangını 4 saatte kontrol altına alındı - Haberler

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Gaziantep'teki fabrika yangını 4 saatte kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te tekstil ürünlerinin bulunduğu geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen nedenle çıkan yangın yaklaşık 4 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Gaziantep'te tekstil ürünlerinin bulunduğu geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen nedenle çıkan yangın yaklaşık 4 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil ürünlerinin bulunduğu bir geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

20 araç ve 50 personelle yangına müdahale edildi

Olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi yangına müdahale etti. Toplam 20 araç ve 50 personelle müdahale edilen yangın, 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangın sonrası fabrikadaki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi, geri dönüşüm, Gaziantep, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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