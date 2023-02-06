Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'teki enkazdan 2 kişinin cansız bedeni çıkartıldı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'teki enkazdan 2 kişinin cansız bedeni çıkartıldı Kahramanmaraş'ta sabaha karşı meydana gelen ve on ilde etkili olan, bin 541 kişinin hayatını kaybettiği 7.

Gaziantep'teki enkazdan 2 kişinin cansız bedeni çıkartıldı

GAZİANTEP - Kahramanmaraş'ta sabaha karşı meydana gelen ve on ilde etkili olan, bin 541 kişinin hayatını kaybettiği 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda çalışmalar devam ederken, Gaziantep'te 6 katlı Gölgeler Apartmanı'ndan 2 kişinin cesedi çıkartıldı.

12 dairesi bulunan ve sadece bir dairesi boş olan binadan şu ana kadar 3'ü yaralı 8 kişi kişi sağ olarak kurtarılırken, ekiplerin kurtarma çalışmalarında 2 cesede ulaşıldı. AFAD tarafından teknik ekipmanlar kullanılarak yapılan arama kurtarma çalışmalarına iş makinaları da destek veriyor. Ekipler saat 22.00 sıralarında 2 kişinin cesedine ulaştı. Karı koca olduğu tahmin edilen cesetler ekipler tarafından çıkartılıp ambulansa morga götürüldü.

Zaman zaman sessizliğin sağlanıp hassas dinlemenin yapıldığı alanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Gaziantep 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title