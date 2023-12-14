Gaziantep'teki depremde yıkılan ve 49 kişinin ölümüne neden olan 11 katlı Emre Apartmanı davası görüldü

GAZİANTEP (İHA) – 6 Şubat depremlerinde yıkılan Emre Apartmanı davasının duruşması yapıldı. Tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. Mahkeme, 2'si tutuklu 4 sanık hakkında mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 49 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'teki Emre Apartmanı ile ilgili soruşturma tamamlandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturma ile Emre Apartmanı'nın inşaatından sorumlu olan 2'si tutuklu 4 sanık hakkında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi. Gaziantep'te 49 kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği Emre Apartmanı'nın ikinci duruşması Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. İkinci duruşması görülen Emre Apartmanıyla ilgili mahkeme heyeti, 2'si tutuklu 4 sanık hakkında mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bulunan Emre Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan 11 katlı Emre Apartmanı'nda enkaz altında kalan 49 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı. Olay sonrası Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Emre Apartmanı ile ilgili soruşturma tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 49 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'teki Emre Apartmanı ile ilgili soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Emre Apartmanının projesinde yer alan temeldeki kolonun hiç yapılmadığı anlaşıldı.

Binanın en alt katında bulunan işyerini satın almak için Yapı Kredi Bankası İbrahimli Şubesine kredi başvurusu yapan vatandaşa binanın statik projesiyle mimari projesi arasında aykırılıklar olduğu gerekçesiyle kredi verilmediği iddia edilirken, aynı binada krediyi vermeyen banka şubesinin olduğu ortaya çıkmıştı.

"Kolon kesme olmamış"

İddianamede ise, kolon kesme iddiasına yönelik olarak delil tespiti amacıyla bilirkişilerin olay yerinde yaptıkları incelemeler neticesinde Emre Apartmanı'nın temeli tamamen kazdırılarak dron ile fotoğraflama yapıldığı, mimari projede görülen kolonun statik projede görülmediği, kolonlarda esas alınacak projenin statik proje olduğu, bu nedenle kolonun hiç yapılmadığı, binanın altındaki işletmedeki kolon kesildiğine dair herhangi bir delilin bulunmadığı vurgulandı.

2'si tutuklu 4 sanık hakkında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi

Soruşturma çerçevesinde ilk etapta Emre Apartmanı'nın inşaatından sorumlu olan Ahmet Y. ve Ali E. isimli 2 şahıs tutuklanırken, Nazmi T. ve Erol Ö. isimli sanıklar ise tutuksuz yargılandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinleştirilen Emre Apartmanı soruşturması tamamlandı. Tamamlanan soruşturma ile Emre Apartmanı'nın inşaatından sorumlu olan 2'si tutuklu 4 sanık hakkında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi. Soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianame ise 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada 2'si tutuklu 4 sanık hakkında mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Görülen duruşmada talepleri ve savunmaları alan mahkeme, duruşmayı sona erdirdi. Mahkeme, eksik evrakların tamamlanması için kararı ileri bir tarihte açıklayacağını belirtti. - GAZİANTEP