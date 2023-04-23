Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

Gaziantep'te gece geç saatlerde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Gaziantep-Yavuzeli karayolu Bedir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 4 araç kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, karayolundaki ulaşım durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1'i ağır 5 kişi yaralandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza sonrası araçta sıkışan yaralılardan birini güçlükle kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Feci kazada yaralanan 1'i ağır toplam 5 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP