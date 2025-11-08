Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Gaziantep-Nizip D-400 karayolu kırsal Sekili Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 U 9514 plakalı minibüs, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ve S.A. idaresindeki 33 ALB 776 plakalı muzlu yüklü kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası savrulan kamyonet yan yattı. Feci kazananın ardından olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki İsmail kurtarılamadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan kamyonet sürücüsü S.A. ile kamyonette bulunan M.A. (14), B.A. (25) ve İsmail Akan'ı (9) ilk müdahalenin adına Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan 9 yaşındaki İsmail Akan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP