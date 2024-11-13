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Gaziantep'te zeytin hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te zeytin hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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Gaziantep'te zeytin hırsızlığı yaptığı esnada jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te zeytin hırsızlığı yaptığı esnada jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle hırsızlık olaylarına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında JASAT timlerince Şehitkamil ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında S.A. isimli şüpheli, zeytin bahçesinden zeytin çaldığı esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. El konulan yaklaşık 50 kilogram zeytin ise sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan S.A. isimli şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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