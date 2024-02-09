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Gaziantep'te Yüzleri Maskeli Şahısların Yakalandığı Operasyon

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Gaziantep'te yüzleri maskeli şekilde 15 ayrı kapkaç olayının şüphelisi 3 şahıs, saklandıkları adrese yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli şahısların bazı kapkaç anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te yüzleri maskeli şekilde 15 ayrı kapkaç olayının şüphelisi 3 şahıs, saklandıkları adrese yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli şahısların bazı kapkaç anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet ve Asayiş Şube ekipleri, yüzleri maskeli şekilde 15 ayrı kapkaç olayını gerçekleştiren 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, kapkaç olaylarını yaptığı belirlenen 3 şüpheli, takip edilerek saklandıkları adreste suçta kullandıkları 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet çalıntı telefon ile yakalandı. Şüpheli şahısların bazı kapkaç anları ise çevredeki bazı güvenlik kameralarına yansıdı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Şahinbey Güvenlik Yakalama Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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