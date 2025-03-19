İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

Ekrem İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü
Trump, Ukrayna'nın enerji kaynaklarına göz dikti

Trump, şimdi de Ukrayna'nın can damarına sahip olmak istiyor
Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen Morgan Stanley'den açıklama

Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen ABD'li bankadan yeni açıklama

Gaziantep'te yürekleri ağza getiren yolculuk

Gaziantep'te yürekleri ağza getiren yolculuk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 2 kişilik motosiklete 3'ü çocuk 5 kişilik ailenin binmesi yürekleri ağza getirdi.

Gaziantep'te 2 kişilik motosiklete 3'ü çocuk 5 kişilik ailenin binmesi yürekleri ağza getirdi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde 2 kişilik motosiklette yolculuk yapan anne, baba ve 3 çocukları, kazaya davetiye çıkardı. Tehlikeli yolculuk sırasında bir çocuğun motosikleti kullanan babasının arkasında, diğerinin annesinin kucağında oturduğu, üçüncü çocuğun ise ön tarafta ayak konulan kısımda oturduğu, ayaklarını yere değdirdiği ve kimsenin kask takmadığı görüldü. Olaya şahit olanlar 'otomobil motosiklet' benzetmesini yaptı. Bir süre ışıklarda bekleyen aile, yeşil ışığın yanmasıyla görenlerin şaşkın bakışları altında gözden kayboldu. Motosiklet, trafikte seyir halinde olan başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
title