Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Yolcu Otobüsünde Skunk ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir yolcu otobüsünde 1 kilogram 750 gram skunk maddesi ve 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından bir yolcu otobüsüne yapılan operasyonda 1 kilogram 750 gram skunk maddesi ve 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nurdağı ilçesinde Huzur ve Güven Uygulaması yaptı. Durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada S.A. isimli yolcuya ait valizde 1 kilogram 750 gram skunk maddesi, 25 gram kubar esrar, 500 kilogram kaçak tütün, 13 bin adet boş makaron, bin 595 TL suç geliri para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Jandarma Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti

Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti

 İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş

İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş

 Bazı il ve ilçeleri sayıp 'Sizden nefret ediyorum' diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu

Bazı il ve ilçeleri sayıp "Sizden nefret ediyorum" diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title