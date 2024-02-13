Gaziantep'te Yolcu Otobüsünde Skunk Uyuşturucu Maddesi Ele Geçirildi
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada 2 kilo 600 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada 2 kilo 600 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, yolcu otobüsünün bagaj bölümünde E.G.'ye ait valizde yapılan aramada, skunk adı verilen uyuşturucu madde bulundu. Maddeye el konulurken, E.G. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli E.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP