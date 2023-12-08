Gaziantep'te Yoğun Sis Nedeniyle Ulaşımda Aksaklık

Gaziantep'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle kentteki ulaşımda aksaklıklar yaşandığı öğrenildi.

- Gaziantep'te yoğun siste görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü

GAZİANTEP - Gaziantep'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle kentteki ulaşımda aksaklıklar yaşandığı öğrenildi.

Gaziantep'te gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren yerini yoğun sise bıraktı. Kentte etkili olan yoğun sis görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Giderek etkisini arttıran yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken trafik ve hava ulaşımında zaman zaman aksamalar yaşandığı öğrenildi.

Kentte yoğun sis ve yağışın kent genelinde gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.