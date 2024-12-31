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Gaziantep'te Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Operasyonu: 4 Tutuklama

Gaziantep'te Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Operasyonu: 4 Tutuklama
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Gaziantep'te yılbaşı öncesinde yapılan sahte ve kaçak alkol operasyonlarında çok miktarda sahte alkol ele geçirildi. 4 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te yılbaşı öncesi yapılan operasyonlarda çok miktarda sahte/kaçak alkol ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yılbaşı öncesi sahte/kaçak alkol operasyonu yapıldı. Son 15 gün içerisinde yapılan operasyonlar çerçevesindeki aramalarda satışa hazır halde bin 409 şişe sahte/kaçak alkol, 606 litre etil alkol, 533 litre dökme alkol ve 2 bin 201 adet boş şişe, kapak ve etiket ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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