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Gaziantep'te yıkılan binalarla ilgili soruşturma sürüyor

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te yıkılan binalarla ilgili soruşturma sürüyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde Gaziantep'te yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmada 20 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde Gaziantep'te yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmada 20 kişi tutuklandı.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili soruşturma çerçevesinde 40 şüpheli yakalanırken, yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 20 şüpheli tutuklandı. 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 6 şüpheli serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Kahramanmaraş Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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