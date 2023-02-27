Gaziantep'te yıkılan binalarla ilgili soruşturma sürüyor 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde Gaziantep'te yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmada 20 kişi tutuklandı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde Gaziantep'te yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmada 20 kişi tutuklandı. Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili soruşturma çerçevesinde 40 şüpheli yakalanırken, yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 20 şüpheli tutuklandı. 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 6 şüpheli serbest bırakıldı. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Başsavcılığı Kahramanmaraş Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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