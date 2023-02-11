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Gaziantep'te yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi gözaltına alındı

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Gaziantep'te yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi gözaltına alındı

Gaziantep'te yıkılan Bahar Apartmanı müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu, İstanbul Pendik'te gözaltına alındı.

Gaziantep'te yıkılan Bahar Apartmanı müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu, İstanbul Pendik'te gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, büyük felaketin ardından yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar da sürüyor.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kahramanmaraş-Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve 10 farklı ilde etkili olan deprem sebebiyle yıkılan ve içerisinde ilk aşamada 9 vatandaşın cenazesine ulaşılan, Gazi Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bulunan Bahar Apartmanı'na ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde binanın müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu'nun yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheli Uncuoğlu, İstanbul Pendik'te gözaltına alındı. Şüphelinin Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Gaziantep Pendik 3. Sayfa Haberler

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