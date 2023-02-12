Gaziantep'te yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi gözaltına alındı 3. Sayfa Haberleri Gaziantep'te yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili olan Mehmet Ertan Akay, İstanbul Ataşehir'de gözaltına alındı. Gaziantep'te yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili olan Mehmet Ertan Akay, İstanbul Ataşehir'de gözaltına alındı. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, büyük felaketin ardından yıkılan binalara ilişkin soruşturma başlatıldı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, depremde çöken Ayşe Mehmet Polat Sitesi'ne ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde sitenin müteahhidi ve fenni mümessili olan Mehmet Ertan Akay'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. İstanbul Ataşehir'de gözaltına alınan şüpheli Akay'ın Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Gaziantep Ataşehir 3. Sayfa Haberler

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