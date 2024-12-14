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Gaziantep'te Yetkisiz Çakar Kullananlara 192 Bin TL Ceza

Gaziantep'te Yetkisiz Çakar Kullananlara 192 Bin TL Ceza
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Gaziantep'te, yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen lüks araç sahibi ve sürücüsüne toplam 192 bin TL ceza uygulandı. Emniyet Müdürlüğü, benzer uygulamaların devam edeceğini açıkladı.

Gaziantep'te yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen lüks araç sahibine ve sürücüsüne toplam 192 bin TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen araçlara yönelik uygulama yaptı. Uygulama sırasında yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen lüks araç durduruldu. Yapılan yasal işlemlerin ardından yetkisiz çakar kullanan araç sahibine ve sürücüsüne toplam 192 bin TL cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer uygulamaların devam edeceği vurgulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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