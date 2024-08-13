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Gaziantep'te Yerli Radar ile Hız Denetimi: 100 Araç Sürücüsüne 199 Bin 470 TL Cezai İşlem

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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yerli radar cihazı kullanılarak yapılan hız denetimlerinde 800 araç denetlenirken 100 araç sürücüsüne 199 bin 470 TL idari para cezası uygulandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yerli radar cihazı kullanılarak yapılan hız denetimlerinde 800 araç denetlenirken 100 araç sürücüsüne 199 bin 470 TL idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, aşırı hız nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarının azaltılması amacıyla denetim ve kontroller yaptı. Ekiplerin, yerli MEDAR MTS radarını kullanılarak hız ihlali yapan araçlar fotoğraflar ve video kaydı suç tespittiği ettiği uygulamada 800 araç denetlendi.

Denetim sonucunda 100 araç sürücüsüne toplam 199 bin 470 TL trafik idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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