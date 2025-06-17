Gaziantep'te yayaya çarpan işçi servisine başka servis çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
Gaziantep'te yaya çarpıktan sonra duran işçi servisine arkadan gelen başka bir işçi servisi çarptı.
Gaziantep'te yaya çarpıktan sonra duran işçi servisine arkadan gelen başka bir işçi servisi çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, Şehitkamil ilçesi D-400 İpekyolu Adliye-Başpınar Sanayi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İpekyolu üzerinde seyir halinde ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 S 3676 plakalı işçi servisi, karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Bu sırada arkadan gelen 27 S 5007 plakalı başka bir servis aracı ise yayaya çarparak duran işçi servisine çarptı. Meydana gelen kazada servisin çarptığı yaya ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP