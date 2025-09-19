Gaziantep'te Yaya, Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi otogar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağı yönüne seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 16 BJU 833 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan H.K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle arabanın camına çarpıp yola savrulan yaya yaralandı. Yaralı H.K., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP