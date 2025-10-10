Gaziantep'te Yaya Çarpması: 8 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çoçuk ağır yaralandı.

Kaza, İslahiye-Nurdağı karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, D.D. (24) kontrolündeki 34 KD 327 plakalı Mercedes marka otomobil, yaya üst geçidi yerine yoldan karşıya geçmeye çalışan A.D.'ye (8) çarptı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası önce İslahiye Devlet Hastanesi'ne, ardından da durumunun ağır olması sebebiyle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP