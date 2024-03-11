Gaziantep'te yaşlı çiftin evinde yangın çıktı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yaşlı bir çiftin evinde yangın çıktı. Çift evde yokken çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Karkamış ilçesi Subağı Mahallesi'nde meydana geldi. Yatsı namazı için camiye giden yaşlı çiftin evinden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Evde maddi hasara yol açan yangının sobadan kaynaklandığı iddia edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP