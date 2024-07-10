Gaziantep'te parkta ölü bulunan yaşlı adamın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Gaziantep'te yaşlı bir adam parkta ölü bulundu.

Olay, Şehitkamil ilçesi Alaybey Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Sokakta yaşadığı iddia edilen bir adamın hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP