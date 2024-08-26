Gaziantep'te yaşlı adam otomobil kazasında hayatını kaybetti

Gaziantep'in Araban ilçesinde düğüne gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Araban ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Araban ilçe girişindeki düğün salonuna gitmek için karşıdan karşıya geçmek isteyen Duran Çelik'e (73) sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Feci kaza sonrası Duran Çelik ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamı ilk müdahalenin ardından ambulansla Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Duran Çelik'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Araban ilçesi kırsal Fakılı Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP