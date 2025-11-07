Gaziantep'te Yasadışı Bahis Operasyonu: 19 Gözaltı

Gaziantep'te yaklaşık 6 ay süren teknik ve fizik takibin ardından yapılan yasadışı bahis operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesiyle yasadışı bahis operasyonu yapıldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik takip sonucu 19 şüpheli şahıs gözaltına. Şahıslara ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, doküman ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP