Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 3 gözaltı
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Gaziantep'te ruhsatsız faaliyet gösteren yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te ruhsatsız faaliyet gösteren yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Girne Mahallesinde ruhsatsız faaliyet gösteren bir işyerine operasyon yapıldı. Operasyonda, yasa dışı bahis oynamada kullanılan materyaller ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlayan 3 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldığı bildirildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa