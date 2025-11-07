Haberler

Gaziantep'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 19 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 19 Şüpheli Tutuklandı
Gaziantep'te yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 6 ay süren takip sonrası 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ele geçirilen dijital materyal ve uyuşturucu madde ile birlikte şüpheliler adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Gaziantep'te yaklaşık 6 ay süren teknik ve fizik takibin ardından yapılan yasa dışı bahis operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesiyle yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik takip sonucu 19 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslara ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, doküman ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konu ile soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP


