Gaziantep'te Yapılan Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 258 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarına yönelik son bir ayda yaptığı operasyonlarda yakalanan 258 şüpheliden 15'i tutuklanırken 243 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Şubat ayı içerisinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Operasyonlar çerçevesinde 231 olaya müdahale edilerek 258 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin 15'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 243 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda ise, 6 kilo 900 gram esrar, 281 adet cinsel içerikli ürün, 197 gram metamfetamin, 150 gram kokain, 25 gram eroin, 35 gram skunk, 38 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 45 bin 890 paket gümrük kaçağı sigara, 6 ton 850 kilo gümrük kaçağı tütün, 259 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 599 bin 130 adet gümrük kaçağı makaron, 345 kilo gümrük kaçağı çay, 113 bin adet taklit/sahte ürün, 1 milyon 850 bin adet sahte marka etiketi, 424 adet gümrük kaçağı kol saati, 111 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 250 adet gümrük kaçağı akıllı saat, 3 bin 141 adet gümrük kaçağı elektronik malzeme, 34 bin 300 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 128 litre kaçak/sahte alkol, 107 adet sahte çek ve senet, 21 adet ruhsatsız tabanca ve bin 953 adet fişek ile 804 bin TL suç geliri para ele geçirildi. - GAZİANTEP