Gaziantep'te 2025 yılında 9 bin 927 şahıs yakalandı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından 2025 yılında yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 9 bin 927 şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı boyunca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 9 bin 927 şüpheli yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Operasyonlar kapsamında uyuşturucu suçundan bin 687 şüpheli, hırsızlık suçundan bin 336 şüpheli, yaralama suçundan bin 290 şüpheli, dolandırıcılık suçundan 970 şüpheli, kaçakçılık suçundan 562 şüpheli, 6136 sayılı Kanuna muhalefet 541 şüpheli, yağma suçlarından 386 şüpheli, çeşitli suçlardan ise 3 bin 155 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlemler yapıldı. - GAZİANTEP