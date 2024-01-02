Gaziantep'te Yangında Mahsur Kalan 3 Çocuk ve Anne Kurtarıldı

Gaziantep'te 3 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangında evde mahsur kalan 3 çocuk ve anneleri, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 çocuk ve anne hastaneye kaldırıldı.

Yangın, 12.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi 87185 sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında başladı. Edinilen bilgiye göre, elektrik tesisatının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yangını büyümeden söndürerek evdeki anne ve 3 çocuğunu kurtardı. Yangından etkilenen anne ve 3 çocuğu hastaneye götürüldü. yangından etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polisin yangınla ilgili incelemesi sürüyor. - GAZİANTEP