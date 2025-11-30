Gaziantep'te yanan araca cezaevi personeli müdahale etti, Bakan Tunç tebrik etti

Gaziantep'te seyir halindeyken yanan bir aracı fark eden L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli, hemen alevlere müdahale ederek araçtaki 5 kişiyi kurtardı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise duyarlılık gösteren personeli sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla tebrik etti.

Olay, önceki gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi kırsal Güngürge Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 5 kişilik bir ailenin bulunduğu sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, o sırada kuruma gitmek için yoldan geçen L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli hemen müdahale etti. Cezaevi personeli, alevler daha da büyümeden araçtakileri dışarı çıkardıktan sonra yangına müdahale etti. Yangında yaralanan olmazken alevlerin kısa sürede sardığı araç ise kullanılamaz hale geldi.

Bakan Tunç'tan ceza infaz kurumu personeline tebrik

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelini tebrik ederek, "Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelimizin seyir halindeyken yanan araca anında müdahale ederek 5 kişilik aileyi tahliye etmeleri takdire şayan bir davranıştır. Ceza infaz kurumu personelimizi bu yüksek sorumluluk bilincinden dolayı tebrik ediyorum. Aracı zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP