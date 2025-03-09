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Gaziantep'te Yakıt Tankeri Kaza Yaptı: İki Yaralı

Gaziantep'te Yakıt Tankeri Kaza Yaptı: İki Yaralı
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Gaziantep'te yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkan bir yakıt tankeri, karşı yönden gelen bir araca çarpıp devrildi. Kazada iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te yola dökülen yağdan dolayı kontrolden çıkan yakıt tankeri, karşı şeritten gelen bir araçla çarpıştıktan sonra devrildi. Kaza yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken tankerdeki yakıt ise yola aktı.

Kaza, dün akşam saatlerine doğru Nurdağı-Bahçe karayolu Olucak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 AVT 64 plakalı yakıt tankeri, yola dökülen yağdan dolayı kontrolden çıktı. Savrulan yakıt tankeri, yolun karşı tarafına geçerek plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir araca çarptıktan sonra devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza ile soruşturma başlatılırken yan yatan tankerdeki yakıt ise yola aktı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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