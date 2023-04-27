Üye Girişi
Haberi Paylaş
Gaziantep'te yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te bir evde hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te bir evde hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli şahıs tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde bir evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde, hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

2 şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Şahintepe Mahallesi Gaziantep 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title