Gaziantep'te yağma ve tefecilik şüphelisi 6 şahıs tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te yağma ve tefecilik şüphelisi 6 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te yağma ve tefecilik şüphelisi 6 şahıs tutuklandıGAZİANTEP Gaziantep'te, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak yağma ve tefecilik yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te yağma ve tefecilik şüphelisi 6 şahıs tutuklandı

GAZİANTEP Gaziantep'te, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak yağma ve tefecilik yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 şüpheli şahıstan 6'sı tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak yağma ve tefecilik yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamında 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilerce sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep'te yağma ve tefecilik şüphelisi 6 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te yağma ve tefecilik şüphelisi 6 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te yağma ve tefecilik şüphelisi 6 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te yağma ve tefecilik şüphelisi 6 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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