Gaziantep'te yağma suçundan 12 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı
Gaziantep'te yağma suçundan kesinleşmiş 12 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, yağma suçundan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa