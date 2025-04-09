Gaziantep'te Yabancı Uyruklu Şahıs Vahşice Öldürüldü

Gaziantep'te vahşet: Yabancı uyruklu şahıs önce öldürüldü, sonra parçalara bölündü

Şahsın parçalanmış cesedi, evin havalandırma boşluğunda üzerine toprak örtülü halde bulundu

Olayla ilgili öldürülen şahsın eşiyle birlikte 6 zanlı adliyeye sevk edildi

Öldürülen şahsın cenazesi memleketine gönderildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yabancı uyruklu şahıs, evinde öldürüldükten sonra parçalara bölünerek üzerine toprak örtülmüş halde havalandırma boşluğunda bulundu. Olayla ilgili öldürülen şahsın eşiyle birlikte 6 zanlı yakalanarak adliyeye sevk edilirken cenazesi ise memleketine gönderildi.

Olay, 5 Nisan günü Şahinbey ilçesi Kavaklık Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 5. katındaki dairede yaşayan yabancı uyruklu yazılımcı Ömer İzzetoğlu'ndan (34), eşi Merve İzzetoğlu ve yakınları haber alamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Parçalanmış ceset, evin havalandırma boşluğunda üzerine toprak örtülü halde bulundu

Eve gelen ekipler, kan izlerine rastlayınca geniş çaplı arama yaptı. Yapılan aramalar neticesinde şahsın parçalanmış cesedi, evin havalandırma boşluğunda üzerine toprak örtülü halde bulundu. Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli tıpta işlemleri tamamlanan cenaze, defnedilmek üzere memleketine ilçesine gönderildi.

Öldürülen şahsın eşi ile birlikte 6 zanlı adliyeye sevk edildi

Yaşanan vahşetin ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, öldürülen şahsın eşi Merve İzzetoğlu ile birlikte toplam 6 zanlıyı gözaltına aldı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.