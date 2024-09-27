Gaziantep'te Vinç Kazası: Bir İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti
Gaziantep'te devrilen bir vinç nedeniyle 20 yaşındaki inşaat işçisi Furkan Bozkurt hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamera görüntüleri feci anları ortaya koyuyor. İhmal olduğu iddia edilen bir kişi tutuklandı.
Gaziantep'te devrilen vincin altında kalan nşaat işçisi olay yerinde hayatını kaybetti. Feci olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 25 Eylül tarihinde Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında kullanılan seyyar vinç bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Bu sırada inşaat alanında bulunan 20 yaşındaki işçi Furkan Bozkurt vincin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri vincin altında kalan inşaat işçisi Furkan Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan feci olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Feci olay güvenlik kamerasında
Yaşanan vinç kazasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Vincin ağır yük taşıdığı ve daha fazla dayanamayarak Furkan Bozkurt'un üzerine devrildiği anlar saniye saniye görüntülere yansıdı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken ihmali olduğu iddia edilen M.T K.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP