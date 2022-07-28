Gaziantep'te vahşet

Silahla vurulan 2 köpekten biri öldü diğeri ağır yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vurulan 2 köpekten biri öldü diğeri ise çenesinden ağır yaralandı.

Olay Gaziantep'in İslahiye İlçesi Türkbahce Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 tane sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vuruldu. Köpeklerden biri telef olurken diğeri ise çenesinden ağır yaralandı. Bir evin bahçesine sığınan yaralı köpeği gören vatandaşlar ise yaralı köpeği görünce gözyaşlarını tutamadı. Gece silah sesi duyduklarını belirten vatandaşlar, köpeğin bahçelerine girdiğini hayvanı görünce sabaha kadar uyuyamadıklarını söyledi. Yaralı köpek tedavisi için yetkililere teslim edilirken, Jandarma ekipleri köpekleri vuran şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.