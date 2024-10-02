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Gaziantep'te Uzun Namlulu Silahlarla Tehdit Eden 12 Kişi Tutuklandı

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Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla sokağa inerek husumetlilerini tehdit eden 12 şahıs, yapılan özel harekat operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Şüpheliler, çeşitli suçlar işledikleri tespit edilerek cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit eden ve özel harekat operasyonu ile yakalanan 12 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde bir grup şahıs, ellerinde uzun namlulu silahlarla sokağa çıkarak husumetlilerini tehdit etmişti. O anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından operasyon yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısları bir fabrikada kıstırdıktan sonra yakalamıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da şüphelilerin yakalandığı anlara ait görüntüleri 'gereği yapıldı' başlığıyla paylaşarak sosyal medyadan duyurmuştu.

Örgütlü şekilde suç işledikleri tespit edildi

Özel harekat destekli operasyonla yakalanan 7 şüpheli ve şüphelilere yardım ettikleri tespit edilen 5 şahıs daha gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin, daha önce örgütlü bir şekilde 6 adet silahlı baskın ve yaralama, 3 adet tehdit, 3 adet başkasına ait kimlik kullanma suçlarını işledikleri tespit edildi. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 19 adet fişek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen 12 şüpheli tutuklandı

Suç işlemek için örgüt kurma suçu kapsamında 9 adet suç işledikleri tespit edilen 12 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahısların hepsi, örgüt kurma suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon gaziantep Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk Suç

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