Gaziantep'te Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te 2 araç ve 1 ikamete yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. 5 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 8 ve 9 Kasım tarihlerinde 2 araç ve 1 ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda 104 kilo 197 gram skunk,7 kilo 887 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP