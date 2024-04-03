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Gaziantep'te Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 343 Şüpheli Yakalandı

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Gaziantep'te jandarma ekiplerince uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan operasyonlarda 343 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir aylık dönemde çok sayıda operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen faaliyetlerde 326 olaya müdahale edilerek 343 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 343 şüpheliden 16'sı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İcra edilen operasyonlar sırasındaki aramalarda ise 1 kilo 170 gram esrar, 441 gram skunk, 359 gram metamfetamin, 25 gram eroin, 63 adet uyuşturucu hap, 70 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 20 bin 780 paket kaçak sigara, 348 kilogram kaçak tütün, 119 bin adet makaron, 5 bin 400 litre kaçak motorin, 11 bin kilogram sahte deterjan, 150 litre sahte şampuan, 211 lire sahte alkol, 922 adet tarihi sikke, 405 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 411 adet cep telefonu aksesuarı, 37 adet gümrük kaçağı akıllı saat, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet pala ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Jandarma Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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